В Татарстане обновлен летний исторический максимум потребления энергии

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Сегодня в 15:00 мск был превышен летний исторический максимум потребления мощности по энергосистеме Республики Татарстан. Он составил 4264 МВт, что на 69 МВт или 1,6% выше предыдущего значения. Об этом «Татар-информу» рассказал директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

Напомним, предыдущий максимум был равен 4195 МВт. Его зафиксировали 18.08.2023 в 10:00 по мск.