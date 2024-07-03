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В Татарстане обновлен летний исторический максимум потребления энергии
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Фото: © «Татар-информ»
Сегодня в 15:00 мск был превышен летний исторический максимум потребления мощности по энергосистеме Республики Татарстан. Он составил 4264 МВт, что на 69 МВт или 1,6% выше предыдущего значения. Об этом «Татар-информу» рассказал директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.
Напомним, предыдущий максимум был равен 4195 МВт. Его зафиксировали 18.08.2023 в 10:00 по мск.
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