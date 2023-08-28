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В Татарстане обновили участок трассы Цивильск – Ульяновск протяженностью 14 км
В Татарстане обновили 14 км автодороги А151 Цивильск – Ульяновск. Изношенные слои заменили на участке 122+805 – 136+710 км, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Специалисты уложили покрытие из асфальтобетонной смеси, подобранной по методу объемно-функционального проектирования с учетом особенностей климата и интенсивности движения», – отметили в ведомстве.
Кроме того, дорожники провели досыпку обочин и нанесли разметку. Все эти работы были необходимы, чтобы восстановить эксплуатационные свойства верхнего слоя дорожной одежды — ровность, коэффициент сцепления с колесами автомобиля.
Применяемая асфальтобетонная смесь состоит из наиболее прочных, слабо шлифующихся, износо- и морозостойких материалов.
Всего в этом году в Татарстане защитные и слои износа уложат на 40,5 км федеральных автодорог.
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