В Татарстане обновили участок дороги Казань — Буинск — Ульяновск протяженностью 20 км

В Татарстане отремонтировали участок дороги Р241 Казань — Буинск — Ульяновск протяженностью 20 километров, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Деформации и трещины устранили на отрезке федеральной автодороги с 8-го по 28-й километр в Верхнеуслонском районе», — говорится в сообщении.

Дорожники уложили покрытие из асфальтобетонной смеси, подобранной по методу объемно-функционального проектирования с учетом особенностей климата и интенсивности движения. Рабочие также произвели досыпку обочин и нанесли разметку.

Всего в этом году в Татарстане защитные и слои износа для стойкости дорожного покрытия уложили на 93 километрах федеральных трасс.

Фотография пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора».