В Татарстане обновили пять участков дороги Казань – Оренбург общей протяженностью 20 км

В Татарстане обновили пять участков федеральной автодороги Р239 Казань – Оренбург общей протяженностью 20 километров, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Работы по устройству защитных слоев проведены на участках дороги в Лаишевском (13+700 – 20+230 км), Чистопольском (141 – 146 км, 152 – 154 км), Альметьевском (240 – 249 км, 271 – 289 км) и Бугульминском районах республики.

«Специалисты уложили покрытие из асфальтобетонной смеси, подобранной по методу объемно-функционального проектирования с учетом особенностей климата и интенсивности движения, – отметили в ведомстве. – Технология помогает избежать преждевременного истирания полотна, образования трещин и колейности, уменьшить коррозию покрытия и увеличить межремонтные сроки».

Кроме того, на участках рабочие произвели досыпку обочин и нанесли горизонтальную дорожную разметку.

Всего в этом году в Татарстане защитные слои будут устроены почти на семидесяти километрах федеральных автодорог. В прошлом году общий объем таких работ на трассах республики составил 63 километра.

Фотографии пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора»