В Татарстане обновили по нацпроекту 335 км дорог противопожарного назначения

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ.

В Татарстане реконструировали 335 км дорог противопожарного назначения — это 78% от плана на 2023 год, построено 94,8 км (85%). Об этом сообщили в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«Дороги противопожарного назначения нужны для обеспечения проезда автотранспорта к участкам, опасным в пожарном отношении, а также водоемам», — пояснил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда министерства Анас Сенгатуллин.

Мероприятия по противопожарному обустройству лесов выполняются в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федеральной программы «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Нацпроекты реализуются в РФ с 2019 года по инициативе Президента Владимира Путина.