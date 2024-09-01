В Татарстане обновили материально-техническую базу 72 сельских школ

По национальному проекту «Образование» в Татарстане в этом году обновили материально-техническую базу 72 сельских школ, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

«В рамках федерального проекта “Современная школа” в этом году проводится обновление материально-технической базы 11 школ для детей с ОВЗ», – отметили в министерстве.

В республиканской программе капремонта в этом году участвуют 37 образовательных организаций, в том числе 25 государственных школ.

Кроме того, по федеральной программе капитального ремонта школ обновлены шесть учебных учреждений.

Национальные проекты запущены в России в 2019 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина.