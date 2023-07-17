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В Татарстане обновили 23 км федеральных дорог
В Татарстане обновили 23 км федеральных автодорог. Работы по устройству защитных слоев завершены на участке 1026 – 1038 км трассы М7 в Елабужском районе и на отрезке 190 – 202 км автодороги Р239 Казань – Оренбург в Нижнекамском и Альметьевском районах, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Специалисты уложили покрытие из асфальтобетонной смеси, подобранной по методу объемно-функционального проектирования с учетом особенностей климата и интенсивности движения. Технология помогает решить проблему преждевременного истирания полотна, образования трещин и колейности», – отметили в ведомстве.
Асфальтобетонная смесь, применяемая для устройства защитных слоев, состоит из наиболее прочных, износостойких, слабо шлифующихся и морозостойких материалов.
Кроме того, на всех участках дорожники выполнили сопутствующие работы: провели досыпку обочин и нанесли горизонтальную разметку.
Всего в этом году в Татарстане планируется обновить 40,5 км федеральных автодорог.
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