В Татарстане обнаружены 47 бесхозяйных гидротехнических сооружений

В Татарстане выявили 47 бесхозяйных гидротехнических сооружений. Они расположены на территории 16 муниципальных образований. Об этом сообщил первый замминистра земельных и имущественных отношений республики Артур Галиев на заседании коллегии Минземимущества РТ.

«Инвентаризация проведена в 45 муниципальных образованиях, учтены все ГТС. На сегодня 926 гидротехнических сооружений, из них 714 находятся в собственности муниципальных образований, четыре – республики, 95 – в федеральной собственности и 66 – в частной», – рассказал докладчик.

Галиев отметил, что 29 бесхозяйных ГТС в 15 районах должны быть оформлены в муниципальную собственность. Семь ГТС — в Азнакаевском, Альметьевском, Атнинском, Мамадышском и Нижнекамском районах — не востребованы сельскими поселениями.

«Если потребности для социальных или производственных нужд нет, то через Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ осуществляется ликвидация бесхозяйных ГТС», – подчеркнул он.

Кроме того, по словам докладчика, есть 11 так называемых спорных ГТС, которые расположены на проблемных земельных участках – частных, паевых, арендованных, лесного фонда.