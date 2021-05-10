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Ру Тат
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10 мая 2021  13:26

В Татарстане обнаружены еще 34 случая Covid-19

В Татарстане обнаружены еще 34 случая Covid-19
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За последние сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 34 татарстанцев. Один из них заразился за пределами республики, остальные — контактным путем. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
«19 человек госпитализированы, 15 получают лечение на дому», — отметили в ведомстве.
Лидером по числу заражений на этот раз стали Челны, за сутки здесь зарегистрировано 10 случаев. Далее в антирейтинге следуют Бавлинский район — девять инфицированных и Казань — четыре. Три человека с Covid — в Зеленодольском районе, два — в Мензелинском, по одному — в Арском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Сармановском, Тукаевском и Чистопольском.
По данным на 10 мая, с начала пандемии в Татарстане выявлено 20 808 случаев Covid-19. 17 723 человека выздоровели.

коронавирус
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