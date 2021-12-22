В Татарстане обнаружен факт реализации браконьерской рыбы в крупной торговой сети

В магазинах одной из крупных торговых сетей выявлен факт реализации речной рыбы горячего копчения. Эта рыба была переработана индивидуальными предпринимателями, которые приобрели ее у браконьеров. Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков на заседании Республиканского совета по вопросам сохранения водных биологических ресурсов в Доме Правительства РТ.

«В республике эффективно налажена работа в прибрежных районах крупных рек, где созданы комиссии и работают оперативные группы. Однако в ряде районов, где нет рек, организованы поставки свежевыловленной и переработанной рыбы в промышленных объемах. Эта рыба реализуется без сопроводительных ветеринарных документов», — констатировал докладчик.

«В магазинах одной из крупных торговых сетей ведется торговля речной рыбой горячего копчения. Эта рыба переработана индивидуальными предпринимателями, которые приобрели ее у браконьеров», — привел пример глава госкомитета.

Батков отметил, что за пять лет работы республиканского совета по вопросам сохранения водных биологических ресурсов на водоемах Татарстана стало меньше явного, открытого браконьерства. Места торговли приобретают более цивилизованную форму, но при этом в отдельных торговых точках вопрос легальности происхождения реализуемой рыбы остается нерешенным.

По словам спикера, в ходе рейдовых мероприятий выявляется отсутствие ветеринарных накладных. Это точки вдоль автомобильных трасс, рыночные места или места около рынков на территории крупных городов и населенных пунктов.