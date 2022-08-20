В Татарстане обмолочено 50% площадей зерновых культур

В Татарстане обмолочено 752 тыс. гектаров площадей — это 50% от плана. С одного гектара получают в среднем 38,3 центнера. Об этом сообщил на совещании в Доме Правительства министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Уборочная кампания в региона сейчас находится в самом разгаре. Так, на 80% завершилась уборка озимой пшеницы, ржи и гороха.

В лидерах по обмолоту зерновых — Аксубаевский, Новошешминский, Атнинский, Тетюшский, Нурлатский и Мензелинский районы.

Зяббаров напомнил, что вместе с этим нужно продолжать заготавливать корма и сеять озимые культуры. 26 районов уже приступили к севу.

«Озимые для нас являются страховыми культурами и с высоким потенциалом продуктивности», — цитирует главу Минсельхозпрода РТ пресс-служба руководителя республики.

Совещание провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.