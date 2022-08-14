В Татарстане обмолочено 425 тыс. га

В Республике Татарстан все районы приступили к уборке зерновых культур. Обмолочено 425 тыс. га, или 28% от плана. Намолот составил 1,6 млн тонн со средней урожайностью 39 ц/га. Такие данные привел на совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков.

В лидерах Аксубаевский, Новошешминский, Нурлатский, Тетюшский, Мензелинский, Актанышский, Муслюмовский и Ютазинский районы.

По словам Залакова, немаловажно уделить внимание перевозке зерна во время уборочных работ. Во время транспортировки зерна с полей до мест хранения хозяйства несут потери. В уборочный период можно наблюдать очень много зерна вдоль дорог. Эти потери замечаем при движении за техникой, перевозящей зерно без тента и без герметизации кузова. «Прошу начальников Управлений провести работу с хозяйствами по недопущению потерь», — подчеркнул замминистра.

Он также отчитался о процессе заготовки кормов. «На 13 августа имеется 625 тыс. тонн сена и 3 млн тонн сенажа. По сену план перевыполнен на 78%, сенажа пока 86% от плана. На сегодня на 1 условную голову в среднем по республике заготовлено 23 ц.к.ед., что составляет 58% от плана (план – 40 ц.к.ед.)», — отметил Залаков.

Заместитель министра также напомнил, что с 1 сентября становится обязательной Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки (ФГИС «Зерно»). Все произведенное зерно должно быть внесено в систему.

«На сегодня все сельхозпредприятия в системе зарегистрированы, — сказал Наиль Залаков. — Но недостаточно активно идет процесс по формированию партий зерна и созданию сопроводительных документов при его перемещении. Минсельхоз России планирует выдавать государственную поддержку на реализацию зерна, если информация о его реализации отражена в системе».

Провел совещание Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов при участии Премьер-министра РТ Алексея Песошина.