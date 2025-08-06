Более 1,8 млн кубометров помещений для хранения зерна обработали в Татарстане

Фото: филиала «Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» по РТ

За 7 месяцев 2025 года специалисты «Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» по РТ провели обеззараживание 1,8 миллиона кубических метров пустых складских и технологических помещений для хранения и переработки зерна. Этот показатель в 2,5 раза превышает данные аналогичного периода прошлого года.

Параллельно специалисты филиала проводили работы по обеззараживанию зерна, предназначенного для экспортных поставок. С начала года было обработано 20,7 тысячи тонн зерновой продукции, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Обработка проводилась методом фумигации в транспортных средствах по пути следования в страны ближнего зарубежья.

«Фумигация зерна осуществлялась с применением пестицидов на основе алюминия фосфида, выделяющих газ фосфин, который эффективен против широкого перечня видов вредителей запасов в различной стадии развития», – отметил начальник отдела карантинного фитосанитарного обеззараживания и ветеринарно-санитарных обработок филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Марат Хаяров.

Помимо экспортных партий, специалисты филиала проводили фумигационные обработки зерна, хранящегося на складах, – на 1 августа 2025 года объем таких обработок составил 42,4 тысячи тонн, что втрое превышает показатели прошлого года.

Проводимые мероприятия по дезинсекции пустых складов и фумигации зерна играют ключевую роль в послеуборочный период, обеспечивая эффективную борьбу с вредителями запасов и способствуя сохранности качества нового урожая зерновых культур.