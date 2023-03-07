В Татарстане объем субсидий для производства молока увеличили на 112 млн рублей

В Татарстане в этом году для стимулирования производства молока предусмотрены субсидии в размере 1,3 млрд рублей, что больше, чем в 2022 году, на 112 млн рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на заседании коллегии Минсельхозпрода.

«Субсидии на поддержку племенного животноводства выделены в размере 1 млрд 289 млн рублей. Кроме того, Минсельхозом России разработана новая мера поддержки на производство крупного рогатого скота не старше 24 месяцев, направленного на убой перерабатывающим организациям. Софинансирование из федерального бюджета составит 83,3 млн рублей», — рассказал спикер.

Зяббаров заметил, что с февраля наблюдается снижение закупочных цен на сырое молоко. Он уточнил, что это сезонное явление, которое началось раньше, чем в другие годы. Решение проблемы, по мнению министра, может быть в заключении долгосрочных контрактов с фиксированной ценой, которая устроит как переработчика, так и сельхозпроизводителя.

В прошлом году в Татарстане было произведено 2 млн 34 тыс. тонн молока. Существенно нарастили его производство Кукморский, Сабинский, Мензелинский, Атнинский, Балтасинский и Бугульминский районы, добавил глава Минсельхозпрода.

«В десятку лучших также входят Муслюмовский, Мамадышский, Азнакаевский и Елабужский районы. В то же время есть и районы с потерей производства молока — это Алькеевский, Зеленодольский, Чистопольский, Лаишевский и Верхнеуслонский районы», — подчеркнул глава Минсельхозпрода.

По его словам, в этом году планируется увеличить объемы производства молока во всех категориях хозяйств на 60 тыс. тонн, произвести 530 тыс. тонн мяса скота и птицы, а таже более 1,5 млрд штук яиц.