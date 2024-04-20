В Татарстане объем привлеченных инвестиций превысил 1,1 трлн рублей

В Татарстане за прошлый год объем привлеченных инвестиций превысил 1,1 трлн рублей, что составляет 120% к уровню 2022 года. Об этом сообщил Премьер-министр республики Алексей Песошин, представляя отчет о деятельности Правительства РТ на заседании Госсовета РТ.

«Для обеспечения экономического развития необходим опережающий рост инвестиций. Отмечу, что порядка 70% объема инвестиций – собственные средства предприятий республики», – сказал докладчик.

Песошин добавил, что в 2023-м валовой региональный продукт республики составил более 4,3 трлн рублей, что больше на 3,6% по сравнению с предыдущим годом. Основной рост обеспечили промышленность, строительство и сфера торговли.

Объем отгруженной продукции достиг свыше 4,7 трлн рублей. Индекс промышленного производства – 103,3%.

«Ключевой вклад в динамику обеспечен обрабатывающими отраслями, которые составляют более 70% от общего объема промышленного производства в республике. В первую очередь это машиностроительный комплекс, производство нефтепродуктов, пищевая промышленность», – подчеркнул глава Правительства РТ.

По его словам, в прошлом году наблюдался рост потребительской активности в основном за счет увеличения оборота непродовольственной группы товаров, а также рост потребительского кредитования. Оборот розничной торговли превысил 1,4 трлн рублей.