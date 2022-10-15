В Татарстане ночью ожидается туман и до 1 градуса мороза

Завтра, 16 октября, в Татарстане под влиянием гребня антициклона установится сухая и достаточно прохладная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Существенные осадки маловероятны. При этом в ночные и утренние часы местами по региону, включая Казань, опустится туман.

Прогнозируется слабый северо-западный и западный ветер, который иногда будет усиливаться до умеренного, отмечают синоптики.

Температура воздуха по Татарстану в темное время суток составит от -1 до +4 градусов (в столице республики — от 0 до +2). Днем в регионе потеплеет до +5, +10 градусов (в Казани — до 7–9 градусов выше нуля).