В Татарстане ночью ожидается похолодание до 7 градусов мороза

Завтра, 2 мая, в Татарстане сохранится относительно прохладная погода с ночными заморозками. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Ночью существенные осадки маловероятны. Утром и днем возможны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Прогнозируется умеренный западный и юго-западный ветер. В утренние и дневные часы местами он будет усиливаться порывами до 15–18 м/с (в Казани — до 15–17 м/с), отмечают синоптики.

Температура воздуха по региону в ночные часы составит от -3 до +2 градусов, в столице Татарстана — от -1 до +1, на востоке — до 7 градусов мороза. В светлое время суток воздух прогреется до 9–14 градусов тепла (в Казани — до 12–14 градусов).

Согласно предварительным данным метеорологов, в ближайшие дни температурный фон на территории республики повысится. Ночные заморозки постепенно прекратятся.