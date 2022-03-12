В Татарстане ночью ожидается до 27 градусов мороза

Завтра, 13 марта, в Татарстане ожидается заметное понижение температурного фона. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром температура воздуха составит от 17 до 22 градусов мороза. При этом местами при прояснениях столбики термометров опустятся до -25, -27 градусов. В Казани — от 17 до 19 градусов ниже нуля (при прояснениях — до -23). Днем воскресенья потеплеет до -5, -10 градусов (в столице региона — до -5, -7).

В небе над республикой прогнозируется переменная облачность. В ночные часы преимущественно без осадков, в дневные кое-где пройдет небольшой снег. Будут дуть слабый западный и юго-западный ветер. На дорогах сохранится гололедица, отмечают синоптики.

Согласно предварительным данным метеорологов, на следующей неделе в Татарстане температурный фон начнет постепенно повышаться. Ночи будут становиться более теплыми, во вторник, 15 марта, вероятен снег и метели.