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Ру Тат
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Общество
12 марта 2022  18:32

В Татарстане ночью ожидается до 27 градусов мороза

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Завтра, 13 марта, в Татарстане ожидается заметное понижение температурного фона. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром температура воздуха составит от 17 до 22 градусов мороза. При этом местами при прояснениях столбики термометров опустятся до -25, -27 градусов. В Казани — от 17 до 19 градусов ниже нуля (при прояснениях — до -23). Днем воскресенья потеплеет до -5, -10 градусов (в столице региона — до -5, -7).

В небе над республикой прогнозируется переменная облачность. В ночные часы преимущественно без осадков, в дневные кое-где пройдет небольшой снег. Будут дуть слабый западный и юго-западный ветер. На дорогах сохранится гололедица, отмечают синоптики.

Согласно предварительным данным метеорологов, на следующей неделе в Татарстане температурный фон начнет постепенно повышаться. Ночи будут становиться более теплыми, во вторник, 15 марта, вероятен снег и метели.

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