В Татарстане ночью и утром ожидается туман

Ночью и утром, 17 февраля, на территории республики местами ожидается туман, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Завтра в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем местами небольшой снег. Ночь пройдет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Будет умеренный юго-западный и южный ветер.

Ночью температура воздуха составит от −9 до −14 градусов, при прояснениях опустится до −19. Днем столбики термометров покажут от −3 до −8 градусов.

Синоптики предупреждают, что на дорогах наблюдается гололедица.