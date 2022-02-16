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Ру Тат
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Общество
16 февраля 2022  17:54

В Татарстане ночью и утром ожидается туман

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Ночью и утром, 17 февраля, на территории республики местами ожидается туман, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Завтра в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем местами небольшой снег. Ночь пройдет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Будет умеренный юго-западный и южный ветер.

Ночью температура воздуха составит от −9 до −14 градусов, при прояснениях опустится до −19. Днем столбики термометров покажут от −3 до −8 градусов. 

Синоптики предупреждают, что на дорогах наблюдается гололедица.

#прогноз погоды #туман в рт
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