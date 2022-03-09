В Татарстане не ожидается проблем с поставками импортных птицеводческих вакцин

В России не ожидается проблем с поставками импортных птицеводческих вакцин, несмотря на введенные санкции. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Габдулхак Мотыгуллин.

«Ветеринарные препараты и вакцины несанкционные, поэтому по их поставке проблем не должно возникать. Если Германия продукцию отказывается поставлять, то по ветеринарным вакцинам проблем не должно быть. Ветеринарные препараты и вакцины в санкционный список не попадают. Так или иначе ветеринарные препараты через третьи страны будут поступать», — сказал он.

Спикер отметил, что на сегодняшний день крупные птицеводческие предприятия Татарстана, в том числе ООО «Челны бройлер», по некоторым позициям ветеринарных препаратов имеют двухмесячный, а по некоторым — трех-четырехмесячный запас. Ветеринарные импортные препараты поступают в наш регион через московскую фирму, где также имеется определенный запас.