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В Татарстане некоторым педагогам увеличат выплаты за классное руководство
В РТ преподаватели, которые работают в населенных пунктах с населением не меньше 100 тыс. человек, увеличат выплату за классное руководство. Согласно постановлению, которое подписал премьер-министр республики Алексей Песошин, сумма составит 10 тыс. рублей в месяц. Причем это в двое больше, чем было раньше.
Уточняется, что ежемесячное вознаграждение устанавливается за классное руководство «работникам государственных образовательных организаций РТ, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)».
При этом учителям, работающим в городах с количеством проживающих от 100 тыс. человек, выплаты за классное руководство будут меньше - 5 тыс. рублей.
Действие данного документа распространяется на правоотношения, которые возникли с 1 марта 2024 года, говорится в постановлении.
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