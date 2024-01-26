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В Татарстане неисправный электрочайник стал причиной пожара в квартире
Оставленный без присмотра электрочайник стал причиной пожара в селе Шереметьевка Нижнекамского района, на котором пострадали два человека. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что в спальной комнате на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома горела мебель. Едкий дым стал проникать в соседние квартиры.
Из подъезда пожарные спасли парализованную 75-летнюю женщину. Также в результате пожара пострадал 31-летний молодой человек. До прибытия огнеборцев он пытался самостоятельно тушить пожар, но надышался дымом.
С диагнозом «отравление продуктами горения» женщина и мужчина госпитализированы в Нижнекамскую больницу.
Как выяснили дознаватели госпожнадзора, хозяйка квартиры оставила без присмотра включенный электрический чайник. Когда она почувствовала запах гари, то зашла в комнату и увидела открытый огонь. Пытались тушить водой, но было поздно, уже горела мебель.
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