В Татарстане неисправный электрочайник стал причиной пожара в квартире

Оставленный без присмотра электрочайник стал причиной пожара в селе Шереметьевка Нижнекамского района, на котором пострадали два человека. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что в спальной комнате на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома горела мебель. Едкий дым стал проникать в соседние квартиры.

Из подъезда пожарные спасли парализованную 75-летнюю женщину. Также в результате пожара пострадал 31-летний молодой человек. До прибытия огнеборцев он пытался самостоятельно тушить пожар, но надышался дымом.

Фото: © МЧС России

С диагнозом «отравление продуктами горения» женщина и мужчина госпитализированы в Нижнекамскую больницу.

Как выяснили дознаватели госпожнадзора, хозяйка квартиры оставила без присмотра включенный электрический чайник. Когда она почувствовала запах гари, то зашла в комнату и увидела открытый огонь. Пытались тушить водой, но было поздно, уже горела мебель.