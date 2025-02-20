В МВД Татарстана не хватает более 4 тысяч сотрудников

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане не хватает более четырех тысяч сотрудников МВД. Об этом на седьмом заседании Государственного Совета Республики Татарстан рассказал министр внутренних дел по РТ Дамир Сатретдинов.

«Сегодня кадровая ситуация в органах внутренних дел, как в Татарстане, так и по всей России, остается напряженной. Значительный отток личного состава приводит к росту некомплекта. На конец прошлого года некомплект составлял 22,7%, то есть 4,4 тыс сотрудников. На конец февраля некомплект составляет уже 23,4%», – рассказал Дамир Сатретдинов.

Дамир Сатретдинов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Наиболее сложная ситуация с некомплектом обстоит сейчас с конвойным подразделением, где не хватает более 36% сотрудников, ППС – также более 36% некомплекта. В подразделения следствия и уголовного розыска не хватает около 30% сотрудников. Кроме того, в Татарстане не хватает и участковых.