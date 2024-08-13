В Татарстане не хватает около 2,3 тыс. учителей. Самая большая потребность – в учителях начальных классов, математики, русского языка, физики, химии, иностранных языков. Об этом рассказала начальник отдела кадровой политики Минобрнауки РТ Гузель Гатауллина на заседании круглого стола в штабе общественной поддержки, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Наиболее острая нехватка педагогических кадров наблюдается в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, а также в Лаишевском и Нижнекамском районах», – заявила Гатауллина.

По ее словам, сейчас в системе образования Татарстана трудится более 77 тыс. педагогических работников, в том числе свыше 32 тыс. учителей. Средний возраст педагогов составляет 48 лет. Доля молодых учителей в возрасте до 35 лет – 21%.

Руководитель объединения женщин-депутатов Госсовета «Мәрхәмәт-Милосердие» Алсу Набиева добавила, что в Татарстане активно внедряются высокие стандарты качества обучения.

«Образование в республике представляет единое образовательное конкурентоспособное пространство, которое включает в себя как традиционные, так и современные инновационные подходы», – заявила она.

Депутат напомнила, что в республике к 1 сентября откроются восемь новых школ на 8,5 тыс. мест, будет построено 10 дошкольных образовательных организаций на 2,2 тыс. мест.

Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец рассказала о поступающих обращениях по вопросам защиты прав и детей в образовательной системе. Так, в первом полугодии детскому омбудсмену поступило 829 обращений, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

«На первой позиции находятся обращения, касающиеся реализации права ребенка на семью и семейные связи. На второй – вопросы соблюдения прав на образование ребенка, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, обращения об отсутствии мест в детских садах и жалобы на конфликты в школах и детсадах», – отметила Волынец.

Напомним, что текущая неделя в Татарстане посвящена приемам граждан по вопросам образования.