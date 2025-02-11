В Татарстане не хватает детских врачей-стоматологов

В Татарстане наблюдается нехватка кадров в сфере детской стоматологии. Об этом сегодня на выездном заседании Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике в Детской республиканской клинической больнице рассказала главный внештатный специалист по детской стоматологии Минздрава РТ Наиля Шаймиева.

«Кадровая обеспеченность неуклонно снижается и, честно говоря, „трещит по швам”. На начало 2024 года укомплектованность детскими врачами-стоматологами ниже 90%, врачами-ортодонтами – ниже 80%», – отметила Наиля Шаймиева.

По ее словам, проблема кадров решается их замещением. Так, детского стоматолога заменяет врач-стоматолог общей практики, имеющий в профстандарте данные трудовые функции и соответствующий стаж. «На местах врачами-стоматологами ведется работа по синхронизации потребностей в кадрах и целевого набора», – добавила Наиля Шаймиева.