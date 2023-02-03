В Татарстане не хватает более ста судей

О кадровом «голоде» в мировых и районных судах сегодня на итоговой коллегии рассказал председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов.

Он отметил, что за прошлый год текучка среди судей достигла 36% – уволились 250 человек.

«Текучка кадров продолжает оставаться серьезной проблемой. В настоящее время не закрыта 101 вакансия», – уточнил Гилазов.

При этом, в прошлом году кадровой комиссией при Президенте были отклонены 11 кандидатов. Еще два человека передумали устраиваться в суды и забрали заявления по собственной инициативе.