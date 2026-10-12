В Татарстане не хватает 1,4 тыс. школьных учителей и 500 воспитателей детсадов

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В Татарстане не хватает более 1,4 тыс. школьных учителей и свыше 500 воспитателей детских садов. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки республики Рамиль Хайруллин на заседании Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Проблема нехватки педагогических кадров остается актуальной. На начало прошлого учебного года потребность в учителях составила около 2 тыс. человек, а на начало сентября этого года сократилась до 1419 вакансий», – рассказал он.

Хайруллин уточнил, что больше всего требуется учителей математики, русского языка, физики, начальных классов. «В территориальном разрезе наибольшая потребность в педагогических кадрах наблюдается в Казани, Набережных Челнах, также в Лаишевском, Менделеевском, Лениногорском районах», – подчеркнул он.

По словам замминистра, потребность обеспечивается за счет выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования, а также за счет переподготовки специалистов.

По программе «Земский учитель» в прошлом году в сельские школы и малые города Татарстана пришли работать 12 учителей. В настоящее время 70 участников проекта продолжают трудиться в школах республики, добавил он.

«С сентября прошлого года в Татарстане для педагогов внедрен ряд мер поддержки, нацеленных на решение кадрового дефицита. Так, надбавка молодым специалистам увеличена с 2,5 тыс. до 10 тыс. рублей. Ее получателями являются более 3 тыс. молодых специалистов со стажем работы до трех лет. Число получателей гранта „Наш новый учитель“ выросло с 200 до 500 человек», – отметил Хайруллин.

Он напомнил, что для педагогических работников также введена компенсация за съем жилья, эту меру поддержки уже получают 68 педагогов. Кроме того, выделены средства на 350 жилищных сертификатов для педагогов. «Это самый востребованный инструмент поддержки, которым воспользовались уже 177 педагогов», – заключил замминистра.