В Татарстане не планируют возобновлять выдачу разрешений на работу кафе ночью

В Татарстане пока не планируют возобновлять выдачу разрешений на работу кафе и ресторанов в ночное время. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», после внесения ряда изменений в постановление Правительства РТ кафе и рестораны могли получить разрешения на ночную работу с 23.00 до 06.00. Но они выдаются лишь при условии вакцинации всех сотрудников. Исключение делается для тех, кто имеет медицинские противопоказания к прививке.

Однако по решению санитарно-противоэпидемической комиссии Татарстана Управление Роспотребнадзора по РТ в июле временно прекратило прием заявлений от заведений общепита на работу после полуночи.

«В августе, несмотря на стабилизации ситуации по заболеваемости, она находится на достаточно высоких цифрах, что не позволяет вернутся к снятию ограничений. К тому же, еще один показатель — невысокие темпы вакцинации взрослого населения, в целом вакцинировано всего 33,7% от взрослого населения республики. В этой связи возобновление выдачи разрешений на работу предприятий общественного питания в ночное время не планируется», — отметила спикер.

Всего в Татарстане было выдано 23 разрешения, из них 15 – в Казани, 8 – по республике.