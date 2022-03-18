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Здоровье
18 марта 2022  18:30
Эвелина Киселёва

В Татарстане не рассматривают возможность разрешения кафе работать ночью

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В Татарстане не могут разрешить кафе, ресторанам и барам работать ночью. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Запрет ночной работы общественного питания – это федеральная норма, она закреплена в постановлении главного государственного санитарного врача Российской Федерации», – отметила спикер.

Любовь Авдонина подтвердила, что есть обращения в ведомство от рестораторов на разрешение работы в ночное время: часть из них на рассмотрении, на часть уже ответили.

«На сегодня, поскольку существует федеральная норма, отмена не рассматривается. В дальнейшем по эпидситуации и как будет меняться федеральное законодательство, данный вопрос будет рассмотрен», – добавила заместитель главного санитарного врача республики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике не могут самостоятельно отменить масочный режим.

#коронавирус #общепит
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