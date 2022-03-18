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Здоровье
18 марта 2022  15:15
Эвелина Киселёва

В Татарстане не рассматривают возможность отмены масок

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В Татарстане не могут самостоятельно отменить масочный режим. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Напомню, что соблюдение масочного режима – это федеральная норма. Она закреплена в постановлении главного государственного санитарного врача Российской Федерации №31. Как будет какое-то изменение в этой части, так сразу же масочный режим будет отменен», – отметила спикер.

Любовь Авдонина объяснила, что все республиканские документы построены на основании этой федеральной нормы.

#коронавирус #масочный режим
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