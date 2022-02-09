В Татарстане не планируют отменять масочный режим в общественном транспорте

Масочный режим в общественном транспорте Татарстана отменять в ближайшее время не будут. Об этом в прямом эфире Оперштаба рассказала кандидат медицинских наук, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Лилия Юзлибаева.

«Когда идет сезон гриппа и ОРВИ — этот вопрос преждевременный. Маски действуют. Более того, если исходить из специфики штамма „омикрон“, этот вирус очень быстро распространяется, имеет более быстрый способ заражения и контагиозность очень высокая. Поэтому в транспорте очень тесный контакт, тем более в зимний период, никакие окна не открываются», — отметила представительница санитарного ведомства.

Лилия Юзлибаева подчеркнула, что вопрос отмены масочного режима не актуален, ношение масок должно быть обязательным, особенно в общественном транспорте в настоящее время.

Модератор беседы — вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева добавила, что отмене масочный режим в транспорте не подлежит. По ее мнению, эту меру стоит выполнять в полном объеме, в первую очередь, чтобы защитить себя.

Также руководитель Оперативного штаба по борьбе с распространением Covid-19 в РТ посоветовала жителям воздержаться от посещения общественных мест, организаций при наличии симптомов ОРВИ.

«Те, кто трепетно относится к своему здоровью и здоровью близких, даже после окончания ограничений в период подъема заболеваемости ОРВИ будут соблюдать масочный режим», — резюмировала Фазлеева.