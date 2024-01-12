В Татарстане не планируют менять избирательную систему на выборах депутатов Госсовета

В Татарстане не планируют менять избирательную систему на выборах депутатов Государственного Совета. Сейчас 50 депутатов избираются по партийным спискам и 50 — по одномандатным избирательным округам. Об этом рассказал на пресс-конференции Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Если мы серьезно встали на путь демократии, многопартийности, лишать партии возможности участвовать в избирательных кампаниях, выдвигать своих представителей было бы неправильно. Считаю, что такая форма, когда одномандатники могут выдвинуться в своих избирательных округах и партии активно участвуют в избирательной кампании, неплохая», — заявил глава парламента.

Он добавил, что мнение политических партий можно узнать как раз в период избирательной кампании. «В условиях демократизации общества через политическую структуру голос каждого гражданина, который разделяет мнение партии, должен быть услышан. Вот мой подход», — подчеркнул Председатель Госсовета.

При этом Мухаметшин не исключил, что фракционный состав в Госсовете после выборов может измениться — это «зависит от народа и активности политических партий». «Это будут решать избиратели — его величество народ Татарстана. Не видим проблем, что „Единой России” придется потесниться. А что значит потесниться? Любая партия стремится захватить большинство. Так построено это дело», — отметил он.

Спикер напомнил, что сегодня представители «Единой России» имеют численное большинство в парламенте республики. «Но нам важно услышать мнение других партийных структур с трибуны Госсовета. И я жду не какие-то лозунги. Представляя политическую партию, напиши проект закона, покажи, как решить задачу. Депутат же избран не для того, чтобы всё критиковать, его задача — выработать подход и найти решение проблемы», — заключил он.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва состоятся в сентябре. Раньше, в марте, пройдут выборы Президента России.