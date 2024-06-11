В Татарстане не ожидается осадков и прогнозируется до +32 градусов

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Во вторник, 11 июня, в Татарстане не прогнозируют существенных осадков. Как сообщает Гидрометцентр РТ, в республике в этот день ожидается переменная облачность.

Ветер юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Лишь днем местами он может в моменте усилиться до 14 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит +12..+17 градусов, а днем прогреется максимум до +27..+32 градусов.