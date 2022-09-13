Татарстан прекратит выдавать патенты на индивидуальные заказы ювелирных изделий

В Татарстане планируют отменить применение патентной системы налогообложения для изготовления ювелирных изделий по индивидуальному заказу. Депутаты Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам одобрили изменения в республиканском законе «О введении на территории РТ патентной системы налогообложения».

«Внесение изменений в закон требуется именно в части исключения из перечня вида предпринимательской деятельности, на которую выдается патент, изготовления ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения», – пояснил первый заместитель министра экономики РТ Айрат Шамсиев.

При этом он отметил, что по этому виду деятельности в Татарстане не выдано ни одного патента. Вместе с тем на ремонт ювелирных изделий и изготовление бижутерии предприниматели получили 34 патента. «Ограничения по применению специальных налоговых режимов в ювелирной отрасли не распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, которые ремонтируют ювелирные изделия и изготавливают бижутерию», – уточнил докладчик.

Он добавил, что по федеральному закону с 1 января 2023 года запрещено применять специальные налоговые режимы (упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения) в ювелирной отрасли, связанной с драгоценными металлами. Это касается производства и реализации ювелирных изделий.

«Поступали заявления, чтобы включить в патент именно это направление. К сожалению, год прошел, никто не активизировался», – заметил председатель комитета Леонид Якунин.