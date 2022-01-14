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Ру Тат
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Здоровье
14 января 2022  10:43
Эвелина Киселёва

В Татарстане не будут ослаблять Covid-ограничения

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В Татарстане ослаблять ограничения, которые ввели из-за новой коронавирусной инфекции, больше не планируют. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня все те ограничения, которые существуют, будут сохранены. Для того, чтобы не усугубить осложнение эпидемиологической ситуации в целом по новой коронавирусной инфекции и по гриппу», – отметила она.

Также в республике готовятся к приходу нового штамма коронавируса «омикрон», который, скорее всего, вызовет новую волну заболеваемости.

#коронавирус
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