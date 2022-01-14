В Татарстане не будут ослаблять Covid-ограничения

В Татарстане ослаблять ограничения, которые ввели из-за новой коронавирусной инфекции, больше не планируют. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня все те ограничения, которые существуют, будут сохранены. Для того, чтобы не усугубить осложнение эпидемиологической ситуации в целом по новой коронавирусной инфекции и по гриппу», – отметила она.

Также в республике готовятся к приходу нового штамма коронавируса «омикрон», который, скорее всего, вызовет новую волну заболеваемости.