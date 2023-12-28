В Татарстане названо главное слово 2023 года по опросу жителей

«Мәхәббәт», что в переводе с татарского языка означает «любовь», названо словом 2023 года. Об этом сообщили специалисты агентства «ПромРейтинг», опираясь на опрос читателей.

«Слово «мәхәббәт» имеет яркую позитивную окраску, при этом не несет в себе оттенков тривиальности. При его употреблении речь может идти о семье и посторонних людях, религиозных аспектах, отношении к окружающему миру, Родине и истории. «Мәхәббәт» как синоним любви может трактоваться как через глубокую привязанность к людям, так и через чувство крайней симпатии к труду, его плодам, традициям и наследию предков», - прокомментировали специалисты.

Интересно, что в топ-5 самых популярных слов в Татарстане также вошли «матурлык» («красота»), «тыныч» («спокойствие»), «дуслык» («дружба») и «җиңү» («победа»).