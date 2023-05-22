В Татарстане назвали топ районов-антилидеров по количеству возгораний

Антилидерами по количеству возгораний сухой травы и мусора стали:

Альметьевский район – 84 загорания травы и мусора, прирост возгораний составил 121%.

Нижнекамский район – 156 возгораний, прирост составил 218%.

Черемшанский район – 42 возгорания, прирост составил 281%;

Заинский район – 47 возгораний, 261% прироста;

Тукаевский район – 76 возгораний, 171% прироста.

Об этом на внеплановом заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан рассказал министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Рафис Хабибуллин.

«Уважаемые коллеги, решение вопросов пожарной безопасности требует комплексного подхода и участия не только органов исполнительной власти, но и граждан всей страны. Только совместными усилиями мы сможем стабилизировать ситуацию с пожарами и обеспечить безопасность населения республики», – сказал он.