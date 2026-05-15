В Татарстане назвали сроки сдачи новых школ и детских садов

В Татарстане продолжается строительство новых школ и детских садов. О ключевых социальных объектах, которые сейчас возводятся в республике, на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал первый заместитель начальника Инспекции государственного строительного надзора Республики Татарстан Ильфарт Сафиуллин.

Так, в деревне Куюки Пестречинского района строится детский сад на 340 мест. Завершить работы планируется в 2027 году. Еще один детский сад – на 260 мест – возводят в поселке Октябрьский Зеленодольского района. Его также намерены сдать в 2027 году.

В Елабуге на улице Азина продолжается строительство детского сада на 220 мест. Завершение работ намечено на август 2026 года.

Сразу несколько новых школ строятся в районах республики. В микрорайоне Садак Мензелинска возводят школу на 500 мест, завершить работы планируют в августе 2026 года. Аналогичную школу на 500 мест строят и в Агрызе – срок сдачи также намечен на август 2026 года.

В селе Манзарас Кукморского района продолжается строительство школы на 500 мест. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2026 году. Еще одна школа – на 192 места – строится в Буинске, завершение работ также ожидается в 2026 году.

Кроме того, в Бугульме ведется строительство дополнительных корпусов к лицею № 2 на улице Гоголя и к школе № 6 на улице Ленина. Оба объекта планируют завершить в 2026 году.

Заказчиком всех объектов выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ».