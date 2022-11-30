В Татарстане назвали сферы, в которых хуже всего борются с коррупцией

В Татарстане составили рейтинг среди министерств и госкомитетов, в которых лучше или хуже борются с коррупцией. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил главный советник Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

В числе самых активных по проведению антикоррупционной политики оказались министерство земельных и имущественных отношений РТ, министерство здравоохранения РТ, госкомитет РТ по тарифам и управление по надзору за техническим состоянием самоходных машинах и других видов техники республики.

В числе неактивных, согласно рейтингу, оказались министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, министерство культуры республики, главное управление ветеринарии Кабмина РТ и госкомитет РТ по архивному делу.