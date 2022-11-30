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Ру Тат
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Происшествия
30 ноября 2022  13:18
Елена Саляхова

В Татарстане назвали сферы, в которых хуже всего борются с коррупцией

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В Татарстане составили рейтинг среди министерств и госкомитетов, в которых лучше или хуже борются с коррупцией. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил главный советник Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов

В числе самых активных по проведению антикоррупционной политики оказались министерство земельных и имущественных отношений РТ, министерство здравоохранения РТ, госкомитет РТ по тарифам и управление по надзору за техническим состоянием самоходных машинах и других видов техники республики.

В числе неактивных, согласно рейтингу, оказались министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, министерство культуры республики, главное управление ветеринарии Кабмина РТ и госкомитет РТ по архивному делу.

#антикоррупция #министерства рт
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