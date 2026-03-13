В Татарстане назвали самые востребованные направления грантов для НКО

В Татарстане большинство проектов, подаваемых на грантовые конкурсы, связаны с социальной поддержкой граждан, охраной здоровья и поддержкой семьи. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информ» рассказала директор Республиканского ресурсного центра по поддержке социально ориентированных НКО Зульфия Сафина.

По ее словам, гражданские инициативы в республике могут исходить как от отдельных людей, так и от некоммерческих организаций и профессиональных сообществ. Чаще всего такие инициативы оформляются в виде социальных проектов и подаются на грантовые конкурсы различных фондов.

«Любая гражданская инициатива связана с заботой о людях – это могут быть проекты для детей, семей, научного или культурного сообщества. Такие инициативы оформляются как социальные проекты и получают поддержку различных фондов», – отметила Сафина.

Она подчеркнула, что в России действует несколько крупных институтов поддержки гражданских инициатив, в том числе Фонд президентских грантов и Президентский фонд культурных инициатив. В Татарстане также работает собственный механизм поддержки – конкурс грантов Раиса республики на развитие гражданского общества.

Так, по данным, представленным на пресс-конференции, на этот конкурс ежегодно поступают сотни заявок из разных регионов страны. В 2025 году было подано 413 заявок из 43 муниципалитетов Татарстана и 30 субъектов России. Победителями стали 155 социально ориентированных НКО, а общий фонд конкурса составил 158 млн рублей.

Годом ранее на конкурс поступило 362 заявки, поддержку получили 151 организация. В 2023 году победителями стали 120 НКО, а в 2022 году – 230 организаций. В оценке проектов ежегодно участвуют десятки экспертов: например, в 2025 году заявки рассматривали 67 специалистов.

Сафина отметила, что наибольшее количество проектов традиционно подают по направлению социальной поддержки и защиты граждан. Среди популярных тем также остаются охрана здоровья и популяризация здорового образа жизни, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.

Кроме того, грантовые проекты реализуются более чем по 20 направлениям, включая поддержку участников специальной военной операции, сохранение языков и культур народов республики и профилактику негативных социальных явлений.

По словам спикера, успешная реализация таких инициатив во многом зависит от взаимодействия некоммерческих организаций с органами власти, общественными институтами и местными сообществами. Она добавила, что важную роль играет и внимание средств массовой информации, которое помогает социальным проектам становиться более заметными и устойчивыми.