В Татарстане назвали районы-лидеры по уборке зерновых

В Татарстане на сегодняшний день обмолочено 425 тыс. га зерновых культур, или 28% от плана. Намолот составил 1,6 млн тонн со средней урожайностью 39 ц/га, сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков на совещании в Кабмине РТ. При этом он назвал лидирующие и отстающие по этому показателю районы республики.

В Западном Закамье в лидерах – Аксубаевский, Новошешминский и Нурлатский районы, там убрано свыше 40% площадей зерновых, сообщил Залаков. А вот в Спасском и Алькеевском районах темпы уборки нужно нарастить, добавил он.

«В Предволжье традиционный лидер – Тетюшский район, который обмолотил 43% зерновых. У этого района пока самая высокая урожайность по республике – 55 ц/га и самый высокий намолот – свыше 109 тыс. тонн. В этой зоне наиболее низкие темпы у Верхнеуслонского района, а также самый низкий показатель по урожайности – 29 ц/га», – добавил министр.

В Восточном Закамье по уборке впереди Мензелинский и Актанышский районы – убрано по 38%. По урожайности самый высокий показатель у Мензелинского и Заинского районов – свыше 50 ц/га. При этом в Тукаевском районе убрано лишь 24%. В аутсайдерах также Бугульминский и Бавлинский районы – обмолочено ниже 15%.

Среди минусов Залаков выделил также недостаточной активный процесс по формированию партий зерна и созданию сопроводительных документов при его перемещении.

Говоря о кормозаготовительной кампании, он сообщил, что на сегодня имеется 625 тыс. тонн сена и 3 млн тонн сенажа. По сену план перевыполнен на 78%, сенажа пока 86% от плана.

«На высоком уровне организована работа в Заинском, Бугульминском, Чистопольском районах, где уже более 80% кормов от запланированного. Низкий процент обеспеченности кормами в Алькеевском, Зеленодольском, Алексеевском и Верхнеуслонском районах», – приводит его слова пресс-служба Президента РТ.