В Татарстане назвали район с самыми большими зарослями ядовитого борщевика

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В Татарстане продолжает увеличиваться число территорий, засоренных борщевиком Сосновского, заявила замглавы филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ Гузель Хусаинова. Самые большие заросли этого ядовитого растения, способного вызвать кожные ожоги, обнаружили в Высокогорском районе. Сейчас их площадь составляет 745, 3 га. Об этом пишет газета «Республика Татарстан».

На втором месте по «заросшести» борщевиком находится Балтасинский район (152,5 га). На третьем – Пестречинский (111 га), а следом за ним Арский (63,3 га) и Агрызский (63,04 га) районы. В прошлом году площадь засорения этим растением в РТ суммарно составила 1,38 тыс. га в 30 районах, а в 2023 – 1,51 тыс. га.

Она отметила, что для снижения вреда от этого растения проводится целый комплекс защитных мероприятий – агротехнических, механических и химических. Среди эффективных мер регулярное скашивание, вспашка, дискование территорий с последующим посевом замещающей культуры (злаковые, бобовые травы). Эксперт уточнила, что точка роста у борщевика находится на глубине 3–7 см под землей, поэтому глубина обработки для успешной борьбы с ним должна быть не менее 10 см. Выкапывать его нужно регулярно.