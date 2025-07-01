В Татарстане назвали причину подорожания тарифов ЖКХ

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С 1 июля в Татарстане вступили в силу новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Платить больше за свет, воду, отопление и другие ресурсы теперь придется всем жителям республики. Средний рост составил 17,5%, однако в ряде населенных пунктов он оказался еще ощутимее.

Максимальное повышение коснулось 21 города, 15 поселков городского типа и семи сельских населенных пунктов – для них максимальный рост составил 22,3%. Остальные районы столкнулись со стандартным увеличением на 17,5%. В пересчете это означает, что, если раньше жители платили около 5 тыс. рублей в месяц, теперь сумма в платежке может превысить 6 тыс., сообщает ГТРК «Татарстан».

Подорожало практически все. Больше всего выросло в цене отопление – на 22,3%. Почти на 22% увеличилась стоимость горячей воды, на 19% – электроэнергии. Даже вывоз мусора, хоть и менее заметно, тоже стал дороже – рост составил около 9%. Все это неизбежно скажется на семейном бюджете, особенно в отопительный сезон, когда суммы в квитанциях традиционно вырастают.

Жители республики воспринимают изменения по-разному. Кто-то признается, что уже привык к таким повышениям и воспринимает их спокойно. Другие, особенно пенсионеры и одинокие граждане, озабочены тем, как справиться с дополнительной финансовой нагрузкой.

Рост тарифов с 1 июля произошел не только в Татарстане – повышение произошло по всей России. В среднем по стране коммунальные платежи выросли почти на 12%.

При этом социальные меры поддержки для отдельных категорий граждан сохраняются: льготы на оплату коммунальных услуг продолжают действовать.