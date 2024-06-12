В Татарстане назвали победителей военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

Сегодня, в День России, в Казани объявили имена победителей Республиканского финала военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.

Финал республиканского этапа игры прошел с 10 по 12 июня на базе Республиканского центра спортивно патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот». В отборочных соревнованиях приняли участие 12540 подростков в возрасте от 11 до 17 лет. В финал вышли 14 команд средней и старшей возрастной группы.

«Военно-патриотическая игра “Зарница 2.0” – это не только состязание, а мероприятие, которое объединяет, воспитывает командный дух, чувство патриотизма, дает практические навыки молодому поколению. Сегодня вы все победители. Вы уже дошли до финала и показали высокие результаты», – отметила заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

Фото: © Министерство по делам молодежи Республики Татарстан

В церемонии награждения принял участие и Герой России Расим Баксиков. Он отметил, что мероприятие играет большую роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Сегодня также состоялась церемония вручения паспортов 10 курсантам – участникам соревнований.

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Алла Кондратьева, начальник отдела дополнительного образования детей Министерства образования и науки РТ Айгуль Кашапова, начальник отдела Военного комиссариата РТ Ильшат Каримов, директор Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» Дмитрий Литвинов.

В средней возрастной категории победу одержала команда «Герои Черемшана», второе место у команды «Патриот 116» Сабинского района, третье место – Арский район, команда «Крепость Арск». В старшей возрастной категории победителем стала команда «Высота Лицей 1», второе место – Сабинский район, команда «Патриот 116» и третье место у команды «КОБР» из Нижнекамского района.

Фото: © Министерство по делам молодежи Республики Татарстан

Победители получили возможность представить республику на окружном финале игры «Зарница 2.0» в Оренбурге.