В Татарстане назвали населенные пункты, которые могут оказаться в зоне подтопления

В Татарстане более 200 населенных пунктов оказались под угрозой затопления. Этот список был опубликован на официальном сайте правовой информации республики.

Всего в документе указаны 218 мест в 36 районах, включая Казань и Набережные Челны. В некоторых районах затоплению может подвергнуться только один населенный пункт, в других – свыше десятка.

Полный список мест, которым грозит подтопление, доступен для ознакомления на портале. Напомним, что в апреле 2023 года из-за паводка в регионе были затоплены десятки мостов и дорог, что привело к нарушению транспортного сообщения с рядом поселений.