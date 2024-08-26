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Общество 26 августа 2024 19:54

В Татарстане назвали населенные пункты, которые могут оказаться в зоне подтопления

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В Татарстане более 200 населенных пунктов оказались под угрозой затопления. Этот список был опубликован на официальном сайте правовой информации республики.

Всего в документе указаны 218 мест в 36 районах, включая Казань и Набережные Челны. В некоторых районах затоплению может подвергнуться только один населенный пункт, в других – свыше десятка.

Полный список мест, которым грозит подтопление, доступен для ознакомления на портале. Напомним, что в апреле 2023 года из-за паводка в регионе были затоплены десятки мостов и дорог, что привело к нарушению транспортного сообщения с рядом поселений.

#подтопления
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