В Татарстане назвали лучшие направления для путешествий

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Путешествия в Камско-Устьинский, Чистопольский, Алексеевский, Мамадышский, Арский и Кукморский районы оставят множество приятных впечатлений у туристов, посещающих Татарстан. О самых живописных и интересных маршрутах в прямом эфире Центра управления регионом рассказал глава Госкомитета по туризму Сергей Иванов.

«Камско-Устьинский — удивительный по красоте район с отелями, сыроварнями, виноградниками. Следующее направление — это Чистополь, который вместе со своими музейными и архитектурными объектами переживает второе рождение. Сейчас там появляются новые объекты размещения, есть несколько инвестпроектов по строительству гостиниц и обустройству пляжной зоны», — отметил спикер.

Еще одним интересным направлением, по мнению Иванова, является Алексеевский район. «Удивительная история — здесь находится Билярск, фабрика ткачества, новые объекты, в том числе глэмпинги. Здесь очень хорошая команда, которая встречает и рассказывает обо всех достопримечательностях», — пояснил глава ведомства.

Иванов также посоветовал посетить Мамадышский район. По его словам, здесь невероятное переплетение культур: кряшенской, удмуртской, мордовской, татарской. Не менее интересными будут путешествия в Арский и Кукморский районы. Все перечисленные районы можно посетить по программе «Тысяча и одно удовольствие за выходные».

Помимо этого, имеются и традиционные точки притяжения Татарстана — Елабуга, Болгар и Свияжск, которые активно посещают все без исключения туристы, добавил спикер.