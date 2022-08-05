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Ру Тат
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Экономика
5 августа 2022  17:51

В Татарстане назвали дату возобновления работы «Макдоналдсов» под новым брендом

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На следующей неделе в Татарстане возобновят работу рестораны сети быстрого питания «Макдоналдс» под новым брендом «Вкусно и точка», передает «Коммерсант».

Всего в республике заработают 15 ресторанов, в том числе 10 – с автораздачей. Первое кафе «Вкусно и точка» начнет работать 8 августа на Кремлевской набережной.

Напомним, закрылись на ребрендинг «Макдоналдсы» 10 июня. Сотрудников отправили в простой с сохранением заработной платы.

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