В Татарстане назовут лучший студенческий отряд 2025 года

В Доме дружбы народов Татарстана в Казани состоится торжественное мероприятие по случаю Всероссийского дня студенческих трудовых отрядов. Там выберут 27 лучших отрядов, штабов и представителей движения. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Главным событием традиционно станет подведение итогов конкурса „Лучший студенческий трудовой отряд года Республики Татарстан“. Конкурс реализуется с 2016 года, в этом году подано рекордное количество заявок – сегодня назовут имена 27 лучших отрядов, штабов и представителей движения из 276 конкурсантов», – рассказал спикер.

Накануне, 16 февраля, в Государственной Думе РФ прошли праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня российских студенческих отрядов, добавил министр.