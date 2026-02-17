news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 17 февраля 2026 11:18

В Татарстане назовут лучший студенческий отряд 2025 года

Читайте нас в
Телеграм

В Доме дружбы народов Татарстана в Казани состоится торжественное мероприятие по случаю Всероссийского дня студенческих трудовых отрядов. Там выберут 27 лучших отрядов, штабов и представителей движения. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Главным событием традиционно станет подведение итогов конкурса „Лучший студенческий трудовой отряд года Республики Татарстан“. Конкурс реализуется с 2016 года, в этом году подано рекордное количество заявок – сегодня назовут имена 27 лучших отрядов, штабов и представителей движения из 276 конкурсантов», – рассказал спикер.

Накануне, 16 февраля, в Государственной Думе РФ прошли праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня российских студенческих отрядов, добавил министр.

#студенческие трудовые отряды татарстана #азат кадыров
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Школы, детсады и вузы Казани перейдут на дистанционное обучение из-за непогоды 17 февраля

Школы, детсады и вузы Казани перейдут на дистанционное обучение из-за непогоды 17 февраля

16 февраля 2026
Новый завод, премьера Мацуева и награда от Путина: в Челнах прошел день под знаком КАМАЗа

Новый завод, премьера Мацуева и награда от Путина: в Челнах прошел день под знаком КАМАЗа

16 февраля 2026