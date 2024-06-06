В Татарстане назначили новых мировых судей

Мировых судей назначили на 54-м заседании Государственного Совета Татарстана. Их кандидатуры представил и. о. председателя Верховного суда РТ Эдуард Каминский.

Мировыми судьями избраны без ограничения срока полномочий по Балтасинскому району (судебный участок №2) Фарит Шарифуллин, по Лениногорскому району (судебный участок №3) – Альбина Вильданова, по Советскому району Казани (судебный участок №3) – Камиля Зарипова.

«Все они прошли предусмотренные законодательством России проверочные процедуры, – сказал Каминский.

Кроме того, исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка №4 по Приволжскому району Казани возложено на судью, находящегося в отставке, Марину Садрееву, сроком на один год. «Все проверочные мероприятия также проведены», – отметил и. о. председателя Верховного суда РТ.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин пожелал избранным мировым судьям трудиться честно и добросовестно.