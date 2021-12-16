В Татарстане назначили нового заместителя прокурора республики

Приказом Генпрокурора РФ на должность зампрокурора Татарстана назначен старший советник юстиции Ильнур Ибрагимов.

Ильнур родился в селе Актаныш Рыбно-Слободского района республики, в 2007 году окончил Казанский государственный университет имени Ленина по специальности юриспруденция. После этого он проходил службу в СУ СКР по РТ старшим следователем.

Фото: пресс-служба Прокуратуры РТ

Службу в прокуратуре начал в 2011 году помощником прокурора Рыбно-Слободского района. В 2016 году его назначили помощником прокурора РТ по особым поручениям, два года спустя он стал зампрокурора Казани, а в 2019 году – прокурором Высокогорского района.

Сегодня прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков представил Ильнура Ибрагимова коллективу надзорного ведомства. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.